A UEFA revelou que o árbitro Omar Abdulkadir Artan vai apitar a Supertaça Europeia, entre PSG e Aston Villa.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol europeu esclarece que a nomeação do árbitro da Somália surge no âmbito de um acordo que celebrou recentemente com a Confederação Africana de Futebol (CAF).

«Omar Artan é um excelente árbitro jovem, mas já experiente, que se provou no mais alto nível da CAF. O futebol é feito para conectar as pessoas, e a UEFA quer demonstrar respeito ao Omar e às suas habilidades excecionais como árbitro, que lhe valeram uma nomeação tão prestigiada. Sou grato ao meu amigo presidente da CAF, Patrice Motsepe, por apoiar com entusiasmo a nossa iniciativa», disse Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.

Omar Abdulkadir Artan, eleito melhor árbitro africano no ano passado, estava nomeado para o Mundial 2026, mas foi impedido de entrar nos Estados Unidos da América na passada segunda-feira. Ainda chegou a aterrar em Miami, mas teve de regressar a Istambul. Mais tarde, foi recebido em festa no seu país.

A Supertaça Europeia, que vai opor o vencedor da Champions, o PSG, ao vencedor da Liga Europa, o Aston Villa, está marcada para 12 de agosto, em Salzburgo.