Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, abordou, pela primeira vez, de forma direta, a polémica com Fernando Gomes, em declarações à SIC, quando se preparava para viajar para a Sérvia onde vai participar no congresso da UEFA.

O dirigente, que é candidato a integrar o Comité Executivo da UEFA, considera que a polémica pode afetar a imagem do futebol português. «Irritado? Nada disso, nada disso. A perder alguém, será só o futebol português», atirou o líder da FPF aos microfones da SIC.

Horas antes, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa pediu «bom senso» às duas partes, sob o risco de todos ficarem a perder. «É normal nestas alturas. Está tudo bem, tudo tranquilo», atirou ainda Proença.

No centro desta polémica estará uma carta que Fernando Gomes enviou a todas as federações, incluindo ao presidente da UEFA, a dizer que não apoiava o seu sucessor na eleição para o Comité Executivo, mas Pedro Proença está convencido que Portugal vai continuar representado no importante órgão da UEFA. «Estamos sempre confiantes, claro que sim», comentou ainda antes de rumar a Belgrado.