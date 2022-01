Os futebolistas que terminaram a fase de qualificação europeia para o Mundial 2022 com cartão amarelo viram essa admoestação ser retirada com visto aos play-offs de acesso ao Qatar, anunciou a FIFA.



Visto que qualquer jogador que veja dois cartões amarelos durante a qualificação fica automaticamente suspenso por um jogo, a UEFA solicitou ao organismo que tutela o futebol mundial uma «amnistia» para quem tenha terminado a fase de grupos com apenas um amarelo.



Assim, os cerca de 100 atletas que se encontravam nesta situação vão entrar no play-offs com «registo limpo» pelo que um eventual amarelo que lhes seja exibido nas meias-finais, não os impedirá de participar nas finais, caso as respetivas seleções se apurem.

Por outro lado, os jogadores que viram o segundo cartão amarelo na última jornada da fase de apuramento continuarão impedidos de jogar nas meias-finais dos play-offs, o mesmo acontecendo com atletas que tenham sido expulsos nessa derradeira ronda.



No que respeita à seleção nacional, Rúben Dias, Fonte, Danilo, Moutinho, Palhinha e Jota, todos os que terminaram com um amarelo na fase de apuramento, vão entrar nos play-offs com a ficha limpa.

Em sentido oposto, João Cancelo e Renato Sanches, que foram admoestados com um segundo amarelo na última ronda da qualificação, com a Sérvia, serão ausências para o embate com a Turquia.

O Campeonato do Mundo de 2022 vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 dezembro.