Foi uma quarta-feira sorridente a nível europeu, e que permitiu a Portugal subir à liderança da época no ranking da UEFA.

Benfica e Vitória de Guimarães triunfaram nos respetivos jogos e garantiram mais 800 pontos para Portugal: com isso, deu-se a ultrapassagem à Chéquia, até agora líder.

Um primeiro posto à condição, claro, mas que poderá ser importante no final da temporada, já que os países que terminem nos dois primeiros lugares ganham uma equipa extra nas competições europeias em 2025/26.

Portugal chegou assim aos 6800 pontos, contra os 6500 da Chéquia: no entanto, os checos ainda têm três representantes a entrar em ação esta quinta-feira, ao passo que Portugal será representado por FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa.

No ranking geral, Portugal segue no sétimo lugar, com 52,816 pontos, atrás dos Países Baixos, com 56,233 pontos.

