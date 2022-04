Já se sabia que era a melhor campanha da última década, no que ao ranking da UEFA diz respeito, mas a verdade é que Portugal encerra a campanha 2021/22 a perder terreno para os Países Baixos.

As contas lusas ficaram fechadas, nesta última semana, com o ponto garantido pelo Benfica, tendo em conta o empate de Anfield, que não evitou a eliminação da equipa de Nélson Veríssimo.

O Sp. Braga, derrotado pelo Rangers, em Glasgow, não conseguiu pontuar no adeus à prova.

Portugal perde terreno assim para os Países Baixos, que somaram três pontos: dois pela vitória do Feyenoord sobre o Slavia, e outro de bónus pelo apuramento da equipa de Roterdão para as meias-finais da Liga Conferência.

Neste momento Portugal ocupa a sexta posição do ranking, com 53.382 pontos, enquanto que os Países Baixos somam 48.500, mas já se sabia também que a ordem vai inverter-se no arranque da próxima época.

Isto porque a contabilidade é feita com base nos últimos cinco anos, pelo que vai deixar de contar a temporada 2017/18, na qual a representação lusa foi superior.

Assim, Portugal vai iniciar a próxima época na sétima posição do ranking, com 43.716 pontos, e os Países Baixos na sexta posição, para já com 45.600. Uma diferença que pode ainda aumentar, portanto, tendo em conta que o Feyenoord ainda está em prova na Liga Conferência.