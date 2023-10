A 2.ª jornada da Liga dos Campeões permitiu a Portugal e a França uma ligeira aproximação aos Países Baixos no ranking UEFA. Se é certo que, para os franceses, Portugal não ganhou nem perdeu terreno, o mesmo não se pode dizer face aos neerlandeses, que tiveram uma segunda jornada de Champions menos produtiva para o ranking e perderam vantagem para gauleses e portugueses, ainda que ligeira.

Quanto a Portugal, que tem três clubes na Champions em 2023/24, as derrotas de Benfica (1-0 na visita ao Inter) e FC Porto (1-0 na receção ao Barcelona) nada trouxeram para o ranking e só o Sporting de Braga contribuiu, com a vitória por 3-2 ante o Union Berlim a dar dois pontos que, divididos pelos seis clubes lusos na UEFA, dão mais 0.333 para o ranking.

Os mesmos 0.333 pontos somou a França, que também divide por seis clubes em 2023/24, dado que o PSG perdeu na visita ao Newcastle (4-1) e quem ajudou foi o Lens, que bateu em casa o Arsenal, por 2-1.

Já os Países Baixos tiveram apenas um ponto para o ranking nesta jornada de Champions, fruto do empate do PSV na receção ao Sevilha (2-2). Um ponto que, dividido pelos cinco clubes neerlandeses em 2023/24, dá mais 0.2 pontos aos Países Baixos para o ranking. O Feyenoord não contribuiu, dado que perdeu ante o Atlético Madrid (3-2).

O grande problema para Portugal (7.º no ranking) e França (6.º) na tentativa de aproximação aos Países Baixos (5.º) vai ser sempre o facto de lusos e gauleses dividirem pontos por seis clubes, enquanto os neerlandeses dividem apenas por cinco, o que significa que qualquer vitória ou empate vai valer sempre mais pontos aos Países Baixos para estas contas.

Nesta altura, Portugal tem 49.316 pontos, para 54.164 de França e 55.900 dos Países Baixos. Em 2023/24, entre os três países, os neerlandeses são quem tem melhor prestação (4.600 pontos), seguidos de Portugal (4.000) e de França (3.583).

No entanto, e numa perspetiva de futuro, há também que lembrar que neste ranking, a cinco anos, a saída de 2019/20 na próxima temporada vai beneficiar ainda mais os Países Baixos, que nesta época só somaram 9.400 pontos, para 10.300 de Portugal e 11.666 de França. Significa isto, para Portugal, que se por um lado a saída de 2019/20 pode ser benéfica para as contas contra os franceses, vai sempre ser prejudicial em comparação com os neerlandeses.

Os jogos desta quinta-feira

Esta quinta-feira, entre Liga Europa e Liga Conferência, há uma equipa portuguesa em ação, duas neerlandesas e quatro francesas.

O Sporting recebe a Atalanta para a Liga Europa. Já quanto aos neerlandeses, também para a Liga Europa, o Ajax visita o AEK, enquanto o AZ Alkmaar recebe o Legia para a Liga Conferência. Dos franceses, na Liga Europa há um Marselha-Brighton, um Toulouse-LASK e um Villarreal-Rennes. Para a Liga Conferência, o Lille visita o Klaksvik.