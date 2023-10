Não foi positiva a segunda jornada portuguesa nas provas da UEFA. Com o Sp. Braga a ser a única equipa a vencer, a França e os Países Baixos fugiram a Portugal.



Os dois pontos somados pelos bracarenses têm de ser divididos pelas seis equipas lusas qualificadas para as provas da UEFA, que inclui também Arouca e Vitória de Guimarães, já eliminados e por isso impedidos de pontuar. Sporting, Benfica e FC Porto, que perderam os seus jogos. Significa isso um acréscimo de 0,333 pontos para o ranking português.



Por sua vez, a França teve uma jornada francamente melhor que Portugal. Apesar da derrota de PSG e Rennes, o Marselha e Lille empataram enquanto Toulouse e Lens venceram.



Portanto, a França somou um ponto esta semana.



Já os Países Baixos somaram 0,800 pontos, devido à vitória do AZ, aos empates de Ajax e PSV Eidhoven. Já o Feyenoord não pontuou, visto que perdeu na visita ao Atlético de Madrid. Os neerlandes perderam terreno para a França, mas distanciaram-se de Portugal.



Contas feitas, Portugal somou até ao momento 4.000 pontos esta época, menos do que a França (4.200) e menos do que os Países Baixos, que já ganharam 5.200 pontos.