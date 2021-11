Sporting, Benfica e Sp. Braga perderam lugares no ranking de clubes da UEFA e o FC Porto conseguiu manter a posição para a qual partiu antes da jornada europeia.

Nem mesmo a vitória diante do B. Dortmund, por 3-1, impediu os leões de caírem duas posições, para o 28.º lugar. Os encarnados também recuaram dois lugares e estão no 29.º posto. Os dois emblemas de Lisboa foram ultrapassados no ranking pelos suíços do Basileia (26.º) e pela Lazio (27.º).

Já o FC Porto, apesar da derrota em Anfield, conseguiu manter a 15ª. posição e é, portanto, o clube português melhor classificado.

Por último, o Sp. Braga, em consequência da derrota no terreno dos dinamarqueses do Midtjylland, caiu para o 43.º lugar.

O ranking da UEFA não sofreu qualquer alteração no top-10 e é liderado pelo Bayern Munique.