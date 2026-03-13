Portugal já garantiu a ultrapassagem aos Países Baixos e, consequentemente, o sexto lugar do ranking UEFA: em 2027/28 já vai contar com três equipas na Liga dos Campeões (os dois primeiros classificados entram diretamente na fase de liga e o terceiro irá disputar as pré-eliminatórias).

O cenário é, portanto, favorável a Portugal, mas nem por isso os clubes lusos podem relaxar. É que depois da luta com os neerlandeses nos últimos anos, a Bélgica promete ser uma ameaça séria, graças, sobretudo, aos bons desempenhos recentes na Liga Europa e Liga Conferência.

Na próxima época, a época 2021/22 deixa de contar para o Ranking UEFA, que é feito pelas contas dos últimos cinco anos. O que significa que os Países Baixos vão perder a sua melhor temporada. Ora, assim sendo, os neerlandeses vão perder 19.200 pontos e cair para o oitavo posto, enquanto Portugal perderá 12.916. Já a Bélgica, que se tem notabilizado nas últimas quatro temporadas, vai perder a pior época que fez: apenas 6.600.

Ao ser eliminada a época 2021/22, caso as competições europeias da próxima temporada começassem agora, Portugal iniciaria com 56.750 pontos, no sexto lugar, apenas mais 1.100 do que a Bélgica. Por sua vez, os Países Baixos iriam arrancar do oitavo posto, e muito longe: com 48.145 pontos.

Ainda há espaço para ganhar terreno

Sendo certo que nas contas para 2028/29 o maior rival de Portugal será a Bélgica, há espaço para ganhar terreno até arrancar a próxima temporada.

É que Portugal ainda tem três equipas em prova: Sporting na Liga dos Campeões e FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa (Benfica e Santa Clara estão fora). Após as derrotas de Sporting e Sp. Braga, com Bodo/Glimt (3-0) e Ferencvaros (2-0), o cenário de continuidade na Europa complicou, contudo, o FC Porto venceu em Estugarda por 2-1 e alimenta sérias aspirações de continuar nas provas UEFA. E todos eles têm no mínimo mais um jogo, para somar pontos.

Já a Bélgica, conta com apenas uma equipa em prova: trata-se do Genk, que venceu o Friburgo, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Posto isto, se a diferença de Portugal face à Bélgica é, neste momento, de 1.100 pontos, os clubes lusos têm aqui boas hipóteses de cavar uma vantagem ainda maior e terminar a época com uma ligeira folga no ranking.

Diga-se ainda que esta já é a melhor temporada dos clubes portugueses nos últimos cinco anos. Portugal acumulou 17.000 pontos até ao momento, enquanto a Bélgica, por exemplo, amealhou 11.400, o pior registo dos últimos cinco.

Cada vitória, recorde-se, vale dois pontos, enquanto o empate garante um ponto. Estes pontos serão, depois, divididos para efeitos de ranking pelo número de equipas que representaram o país nas competições europeias durante a temporada. Na próxima época, recorde-se, tanto Portugal como Bélgica estarão representados por cinco equipas, enquanto os Países Baixos terão seis.

RANKING UEFA ATUAL

PAÍS 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 TOTAL EQUIPAS 1 Inglaterra 21.000 23.000 17.375 29.464 22.847 113.686 9/9 2 Itália 15.714 22.357 21.000 21.875 17.928 98.874 4/7 3 Espanha 8.428 16.571 16.062 23.892 18.406 93.359 6/8 4 Alemanha 16.214 17.125 19.357 18.421 18.142 89.259 5/7 5 França 18.416 12.583 16.250 17.928 15.678 80.855 4/7 6 Portugal 12.916 12.500 11.000 16.250 17.000 69.666 3/5 7 Países Baixos 19.200 13.500 10.000 15.250 9.395 67.345 1/6 8 Bélgica 6.600 14.200 14.400 15.650 11.400 62.250 1/5 9 Turquia 6.700 11.800 12.000 10.300 10.675 51.475 2/5 10 Rep. Checa 6.700 6.750 13.500 10.550 11.025 48.525 2/5

RANKING UEFA NA PRÓXIMA ÉPOCA