Atenção, Portugal: a Bélgica é agora o grande adversário no Ranking UEFA
Belgas vão perder a pior época e arrancam a próxima temporada atrás de Portugal. Sporting, FC Porto e Sp. Braga ainda podem garantir uma diferença importante consoante o desfecho nos oitavos
Portugal já garantiu a ultrapassagem aos Países Baixos e, consequentemente, o sexto lugar do ranking UEFA: em 2027/28 já vai contar com três equipas na Liga dos Campeões (os dois primeiros classificados entram diretamente na fase de liga e o terceiro irá disputar as pré-eliminatórias).
O cenário é, portanto, favorável a Portugal, mas nem por isso os clubes lusos podem relaxar. É que depois da luta com os neerlandeses nos últimos anos, a Bélgica promete ser uma ameaça séria, graças, sobretudo, aos bons desempenhos recentes na Liga Europa e Liga Conferência.
Na próxima época, a época 2021/22 deixa de contar para o Ranking UEFA, que é feito pelas contas dos últimos cinco anos. O que significa que os Países Baixos vão perder a sua melhor temporada. Ora, assim sendo, os neerlandeses vão perder 19.200 pontos e cair para o oitavo posto, enquanto Portugal perderá 12.916. Já a Bélgica, que se tem notabilizado nas últimas quatro temporadas, vai perder a pior época que fez: apenas 6.600.
Ao ser eliminada a época 2021/22, caso as competições europeias da próxima temporada começassem agora, Portugal iniciaria com 56.750 pontos, no sexto lugar, apenas mais 1.100 do que a Bélgica. Por sua vez, os Países Baixos iriam arrancar do oitavo posto, e muito longe: com 48.145 pontos.
Ainda há espaço para ganhar terreno
Sendo certo que nas contas para 2028/29 o maior rival de Portugal será a Bélgica, há espaço para ganhar terreno até arrancar a próxima temporada.
É que Portugal ainda tem três equipas em prova: Sporting na Liga dos Campeões e FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa (Benfica e Santa Clara estão fora). Após as derrotas de Sporting e Sp. Braga, com Bodo/Glimt (3-0) e Ferencvaros (2-0), o cenário de continuidade na Europa complicou, contudo, o FC Porto venceu em Estugarda por 2-1 e alimenta sérias aspirações de continuar nas provas UEFA. E todos eles têm no mínimo mais um jogo, para somar pontos.
Já a Bélgica, conta com apenas uma equipa em prova: trata-se do Genk, que venceu o Friburgo, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.
Posto isto, se a diferença de Portugal face à Bélgica é, neste momento, de 1.100 pontos, os clubes lusos têm aqui boas hipóteses de cavar uma vantagem ainda maior e terminar a época com uma ligeira folga no ranking.
Diga-se ainda que esta já é a melhor temporada dos clubes portugueses nos últimos cinco anos. Portugal acumulou 17.000 pontos até ao momento, enquanto a Bélgica, por exemplo, amealhou 11.400, o pior registo dos últimos cinco.
Cada vitória, recorde-se, vale dois pontos, enquanto o empate garante um ponto. Estes pontos serão, depois, divididos para efeitos de ranking pelo número de equipas que representaram o país nas competições europeias durante a temporada. Na próxima época, recorde-se, tanto Portugal como Bélgica estarão representados por cinco equipas, enquanto os Países Baixos terão seis.
RANKING UEFA ATUAL
|PAÍS
|21/22
|22/23
|23/24
|24/25
|25/26
|TOTAL
|EQUIPAS
|1
|Inglaterra
|21.000
|23.000
|17.375
|29.464
|22.847
|113.686
|9/9
|2
|Itália
|15.714
|22.357
|21.000
|21.875
|17.928
|98.874
|4/7
|3
|Espanha
|8.428
|16.571
|16.062
|23.892
|18.406
|93.359
|6/8
|4
|Alemanha
|16.214
|17.125
|19.357
|18.421
|18.142
|89.259
|5/7
|5
|França
|18.416
|12.583
|16.250
|17.928
|15.678
|80.855
|4/7
|6
|Portugal
|12.916
|12.500
|11.000
|16.250
|17.000
|69.666
|3/5
|7
|Países Baixos
|19.200
|13.500
|10.000
|15.250
|9.395
|67.345
|1/6
|8
|Bélgica
|6.600
|14.200
|14.400
|15.650
|11.400
|62.250
|1/5
|9
|Turquia
|6.700
|11.800
|12.000
|10.300
|10.675
|51.475
|2/5
|10
|Rep. Checa
|6.700
|6.750
|13.500
|10.550
|11.025
|48.525
|2/5
RANKING UEFA NA PRÓXIMA ÉPOCA
|PAÍS
|22/23
|23/24
|24/25
|25/26
|26/27
|TOTAL
|EQUIPAS
|1
|Inglaterra
|23.000
|17.375
|29.464
|22.847
|92.686
|9/9
|2
|Espanha
|16.571
|16.062
|23.892
|18.406
|84.931
|8/8
|3
|Itália
|22.357
|21.000
|21.875
|17.928
|83.160
|7/7
|4
|Alemanha
|17.125
|19.357
|18.421
|18.142
|73.045
|7/7
|5
|França
|12.583
|16.250
|17.928
|15.678
|62.439
|7/7
|6
|Portugal
|12.500
|11.000
|16.250
|17.000
|56.750
|5/5
|7
|Bélgica
|14.200
|14.400
|15.650
|11.400
|55.650
|5/5
|8
|Países Baixos
|13.500
|10.000
|15.250
|9.395
|48.145
|6/6
|9
|Turquia
|11.800
|12.000
|10.300
|10.675
|44.775
|5/5
|10
|Rep. Checa
|6.750
|13.500
|10.550
|11.025
|41.825
|5/5