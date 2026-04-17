Portugal está a realizar a melhor época de sempre, no que à pontuação para o Ranking UEFA diz respeito (20.100 pontos), mas as contas ainda não estão fechadas e existe a possibilidade de aumentar esse valor, que traz dois cenários muito importantes para 2026/27.

Desde logo, e tal como já tinha sido noticiado pelo Maisfutebol, a Bélgica era o principal adversário de Portugal, só que um mês fez com que a diferença aumentasse (e de que maneira) para o país que segue no sétimo lugar. Neste momento, os portugueses somam 59.850 pontos e têm uma vantagem de 4.200 pontos para os belgas, sendo que ainda está de pé a possibilidade do Sp. Braga ampliar este valor.

Outro fator de destaque é a diferença pontual para a França, que esta época teve (até ao momento) uma prestação pior do que Portugal e, consequentemente, ficou com 4.400 pontos de vantagem. Quer isto dizer que Portugal tem uma margem praticamente idêntica para o sétimo classificado e para o quinto, ainda que PSG e Estrasburgo possam dar pontos ao país até final.

RANKING UEFA NA PRÓXIMA ÉPOCA