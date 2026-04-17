Portugal está a realizar a melhor época de sempre, no que à pontuação para o Ranking UEFA diz respeito (20.100 pontos), mas as contas ainda não estão fechadas e existe a possibilidade de aumentar esse valor, que traz dois cenários muito importantes para 2026/27.

Desde logo, e tal como já tinha sido noticiado pelo Maisfutebol, a Bélgica era o principal adversário de Portugal, só que um mês fez com que a diferença aumentasse (e de que maneira) para o país que segue no sétimo lugar. Neste momento, os portugueses somam 59.850 pontos e têm uma vantagem de 4.200 pontos para os belgas, sendo que ainda está de pé a possibilidade do Sp. Braga ampliar este valor.

Outro fator de destaque é a diferença pontual para a França, que esta época teve (até ao momento) uma prestação pior do que Portugal e, consequentemente, ficou com 4.400 pontos de vantagem. Quer isto dizer que Portugal tem uma margem praticamente idêntica para o sétimo classificado e para o quinto, ainda que PSG e Estrasburgo possam dar pontos ao país até final.

RANKING UEFA NA PRÓXIMA ÉPOCA

           PAÍS             22/23             23/24            24/25           25/26          26/27         TOTAL        EQUIPAS  
1 Inglaterra 23.000 17.375 29.464 26.569   96.408 9/9
2 Itália 22.357 21.000 21.875 19.000   84.232 7/7
3 Espanha 16.571 16.062 23.892 21.406   77.931 8/8
4 Alemanha 17.125 19.357 18.421 21.214   76.117 7/7
5 França 12.583 16.250 17.928 17.535   64.296 7/7
6 Portugal 12.500 11.000 16.250 20.100   59.850 5/5
7 Bélgica 14.200 14.400 15.650 11.400   55.650 5/5
8 Países Baixos 13.500 10.000 15.250 9.979   48.729 6/6
9 Turquia 11.800 12.000 10.300 11.075   45.175 5/5
10 Rep. Checa 6.750 13.500 10.550 11.025   41.825 5/5
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