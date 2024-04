A vitória do Benfica sobre o Marselha na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa permite a Portugal encurtar um pouco mais a distância para o 6.º lugar no ranking da UEFA, que é ocupado pelos Países Baixos.

Após as eliminações do PSV, na Liga dos Campeões, e do Ajax, na Liga Conferência, ter deixado os neerlandeses sem representantes nas competições europeias, a recuperação portuguesa está neste momento nas mãos do Benfica, único resistente do futebol luso.

O triunfo dos encarnados na noite de quinta-feira valeu mais 0,33 pontos para o ranking. Ou seja, mais dois pontos que são divididos pelos seis clubes no início da época se apuraram para a UEFA.

Assim sendo, Portugal (7.º no ranking) passa de 10,666 para 11 pontos na época 2023/24, em que os Países Baixos já não passam dos 10 pontos, por todos os seus representantes já terem fechado a participação.

O problema é, no entanto, o substancialmente melhor registo dos Países Baixos nas últimas cinco temporadas. E aí, no que conta, a diferença ainda é grande. No total, Portugal soma 56,316 pontos, menos cinco pontos do que os neerlandeses (61,300), que têm por isso ainda uma vantagem confortável no ranking – sobretudo graças à extraordinária participação dos seus clubes na época 2021/22, em que somaram 19,200 pontos.

Mais acima, no quinto lugar, está a França, com 65,331 pontos.

A Inglaterra lidera o ranking, com 103,678 pontos, seguida por Espanha (88,489), Itália (87,712), Alemanha (84.052).