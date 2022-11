Portugal está mais longe do sexto lugar do ranking da UEFA, depois da última jornada da fase de grupos das competições europeias de clube.

O sinal mais preocupante é que os Países Baixos, que ocupam precisamente esse sexto lugar, até já ultrapassaram a pontuação de Portugal na presente temporada (10.300 para 10.000 pontos).

Uma ultrapassagem alimentada não só pelos resultados desta quinta-feira, mas em particular pelos bónus conquistados pelas equipas dos Países Baixos: o Feyenoord venceu o grupo na Liga Europa, o que dá mais quatro pontos, a somar a dois do PSV, por ter ficado em segundo lugar do grupo, também na Liga Europa, e mais dois pontos do AZ Alkmaar, que venceu o grupo na Liga Conferência.

De recordar que o Sp. Braga, única equipa portuguesa a entrar em campo nesta quinta-feira, venceu o Malmö (o que dá dois pontos para o ranking), mas não conseguiu continuar na Liga Europa, e foi relegado para a Liga Conferência.

Eis a situação atual no ranking da UEFA: