Mesmo com os triunfos do Sporting e Sp. Braga, a juntar às derrotas do Benfica e FC Porto, a Inglaterra ultrapassou Portugal na liderança do ranking da UEFA na temporada 2025/26.

Depois de concluída mais uma semana europeia - Sporting venceu o Marselha (2-1), Benfica perdeu em casa do Newcastle (3-0), Sp. Braga triunfou na receção ao Estrela Vermelha (2-0) e FC Porto escorregou em Nottingham (2-0) - Portugal voltou a somar 0.800 pontos, face à jornada passada, mas Inglaterra arrecadou mais 1.444 e passou para a primeira posição.

Ora, olhando para a classificação da temporada 2025/26, é Inglaterra que se encontra na frente, com 8.166, seguida por Portugal (7.600). Estes dois países, para já, estão em posição de ganhar uma vaga extra na Liga dos Campeões na próxima temporada. No entanto, a Polónia, Alemanha, Espanha e outros países seguem muito perto.

Relativamente ao ranking geral (a cinco anos), que define o número total de vagas por país a cada época, os Países Baixos (6.º) sorriram e têm agora 63.700 pontos, voltando a afastar-se de Portugal (7.º), que soma 60.266. A diferença entre os dois países, que na última jornada havia sido encurtada, é agora de 3.434. Com estes resultado, Portugal perdeu 0.534 pontos para a posição da frente, dos neerlandeses, que daria uma vaga extra na Liga dos Campeões e aumentaria de cinco para seis o número de equipas apuradas para as competições europeias.

Por outro lado, e para agrado dos portugueses, a Bélgica (8.º) voltou a ter uma semana negra - duas derrotas e um empate - e perdeu de novo terreno para Portugal. Os belgas, que estavam a 3.316 pontos, têm agora 56.350 e estão a uma distância de 3.916 para o sétimo lugar.

O top-10 do Ranking UEFA:

1.º: Inglaterra, 99.005

2.º: Itália, 87.803

3.º: Espanha, 82.203

4.º: Alemanha, 78.402

5.º: França, 71.248

6.º: Países Baixos, 63.700

7.º: PORTUGAL, 60.266

8.º: Bélgica, 56.350

9.º: Turquia, 46.000

10.º: Chéquia, 42.300