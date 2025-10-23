Leandro Andrade, extremo português nascido em Tavira e internacional por Cabo Verde, entrou para a história do futebol europeu ao tornar-se no primeiro jogador de sempre a marcar no primeiro minuto em três jogos distintos das competições da UEFA.

De acordo com a base de dados da Opta, o jogador do Qarabag, do Azerbaijão, assinou este feito com golos frente ao Häcken (para a Liga Europa em dezembro de 2023), Steaua de Bucareste (Liga dos Campeões em janeiro de 2025) e Athletic Bilbao (esta terça-feira).

De recordar, Leandro Andrade abriu o marcador no triunfo do Qarabag em Lisboa, frente ao Benfica, na primeira jornada da Liga da Champions.

Veja aqui o resumo do Athletic Bilbao-Qarabag, onde Leandro Andrade completou este feito:

RELACIONADOS
Champions: após Benfica, Qarabag assusta Bilbao (mas perde)
Sem garantias do grupo interessado, Marítimo cancela venda parcial da SAD
FOTOS: Ricardo Pereira fez 35 quilómetros para ir apoiar o FC Porto
Sp. Braga-Estrela Vermelha: Vicens muda sete, Matheus e Händel no onze dos sérvios