Leandro Andrade, extremo português nascido em Tavira e internacional por Cabo Verde, entrou para a história do futebol europeu ao tornar-se no primeiro jogador de sempre a marcar no primeiro minuto em três jogos distintos das competições da UEFA.

De acordo com a base de dados da Opta, o jogador do Qarabag, do Azerbaijão, assinou este feito com golos frente ao Häcken (para a Liga Europa em dezembro de 2023), Steaua de Bucareste (Liga dos Campeões em janeiro de 2025) e Athletic Bilbao (esta terça-feira).

De recordar, Leandro Andrade abriu o marcador no triunfo do Qarabag em Lisboa, frente ao Benfica, na primeira jornada da Liga da Champions.

1 - Qarabag's Leandro Andrade is the first player in major European football competition history to score in the 1st minute of three different games:



Dec 2023 vs Häcken

Jan 2025 vs FCSB

Oct 2025 vs Athletic Club



Rapid. pic.twitter.com/Li9J71wh7F — OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2025

Veja aqui o resumo do Athletic Bilbao-Qarabag, onde Leandro Andrade completou este feito: