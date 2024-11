O polémico Roménia-Kosovo terminou com uma vitória por 3-0 para os romenos, dada pela UEFA na secretaria.

Segundo uma decisão anunciada nesta quarta-feira no seu site oficial, foi decidido que o Kosovo infringiu o artigo 25.01 dos regulamentos da Liga das Nações, por ter abandonado a partida antes do apito final. Assim, o jogo não foi completado.

Além disso, a federação kosovar foi multada em 6 mil euros. Recorde-se que o final do jogo aconteceu com os jogadores kosovares a abandonar o encontro (que terminou 0-0) antes do final dos descontos. Alegadamente, por terem ouvido cânticos pró-Sérvia, algo que a UEFA não confirmou.

O Kosovo declarou unilateralmente sua independência da Sérvia em fevereiro de 2008, após anos de tensões nas relações entre habitantes sérvios e albaneses.

Após a desintegração da Jugoslávia na década de 1990, o Kosovo procurou a independência e a Sérvia respondeu com uma repressão brutal contra os étnicos albaneses que terminaram em 1999 após um bombardeamento da NATO contra a Sérvia.

A independência do Kosovo é reconhecida por 100 países, entre eles o Reino Unido, mas não pela Roménia e Sérvia.