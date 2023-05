O sexto lugar da I Liga portuguesa em 2022/23 vai dar qualificação para a Liga Conferência da próxima época. Este dado é agora uma certeza, fruto da eliminação do Famalicão nas meias-finais da Taça de Portugal ante o FC Porto, na noite de quinta-feira.

Uma vez que os dois finalistas da Taça de Portugal, FC Porto e Sporting de Braga, já nunca vão terminar o campeonato abaixo do quinto lugar, a vaga “extra” na Liga fica para quem terminar na sexta posição, que dará, assim, acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência 2023/24.

Com isto, o quarto classificado, posto que daria acesso à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, passa a dar acesso direto à fase de grupos da Liga Europa (vaga que normalmente dá acesso ao vencedor da Taça de Portugal).

Isto significa que, uma vez que o Famalicão já não vencerá a Taça, o Sporting tem, no mínimo, garantida a entrada direta na Liga Europa, ainda que tenha, nesta altura, aspirações matemáticas de poder terminar em segundo ou em terceiro. Os leões têm 64 pontos, menos sete do que o Sp. Braga (3.º) e menos nove do que o FC Porto (2.º).

O quinto classificado (atualmente o Arouca, com 48 pontos), que entraria na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, passará, assim, a ter entrada na terceira pré-eliminatória da prova.

O sexto classificado é neste momento o V. Guimarães, com 44 pontos. Famalicão (7.º com 42), Desp. Chaves (8.º com 40), Vizela (9.º com 39), Casa Pia (10.º com 39), Rio Ave (11.º com 38) e Boavista (12.º com 37) saem um mais um pouco de esperança de poder chegar ao sexto lugar.