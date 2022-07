O Slovan Bratislava foi multado pela UEFA em cerca de 80 mil euros, devido aos cânticos racistas entoados pelos seus adeptos no jogo frente ao Ferencvaros, a contar para a Liga dos Campeões.

Além da multa, o Comité Disciplinar do organismo liderado por Aleksander Ceferin ordenou o encerramento parcial do estádio do clube eslovaco por um jogo, e a obrigação da exibição de um cartaz a dizer «SayNoToRacismo» – «diz não ao racismo».

Dos quase 80 mil euros de multa, 40 mil referem-se aos cânticos racistas que se ouviram durante o encontro da segunda pré-eliminatória da Champions, 25 mil aos objetos arremessados para o relvado e 13 mil ao uso de artefactos pirotécnicos.