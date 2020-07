Realizam-se esta sexta-feira os últimos sorteios da época da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e o Maisfutebol vai contar-lhe tudo em direto.

No caso do sorteio da principal prova europeia de clubes, marcada para as 11 horas, até pode acompanhar a transmissão televisiva, à boleia da TVI da Eleven Sports.

Vai ficar definido o alinhamento da final a 8, que vai ser disputada em Lisboa.

Pelas 12 horas arranca o sorteio da Liga Europa, que vai ser concluída na Alemanha.

ACOMPANHE OS ÚLTIMOS SORTEIOS DAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS 2019/20