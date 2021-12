Noite muito, muito feliz para Rui Vitória em Varsóvia. Em todos os sentidos. O Spartak, do treinador português, marcou cedo (Bakaev, 17 minutos), agarrou-se ao 1-0 e acabou o jogo a festejar o primeiro lugar do Grupo C da Liga Europa e a qualificação para o playoff da prova.

Não sem um enorme susto. Já nos descontos, o VAR chamou o árbitro e foi assinalado um penálti contra o Spartak. Se Pekhart tivesse marcado, o Spartak acabava em terceiro e caía para a Liga Conferência, apurando o Leicester. Mas o guarda-redes Selikhov vestiu a capa de super-herói, parou o remate e o Spartak continua na Liga Europa. Incrível!



O Légia teve Yuri Ribeiro, André Martins, Josué e Rafael Lopes em campo, arriscou tudo pelo empate, atirou uma bola aos ferros perto do fim e fechou esta fase no último lugar.

A noite foi também boa para Gelson (Mónaco) e Gonçalo Paciência (Eintracht). O extremo jogou dez minutos no empate em Graz (Grupo B) e o avançado esteve na última meia-hora no 1-1 em Istambul, casa do Fenerbahce. Seguem ambos para a próxima fase.



O Olympiakos, treinado por Pedro Martins, perdeu em Antuérpia, sem colocar enm causa o apuramento.

Despromovido, por isso, à Liga Conferência foi a equipa treinada por Vítor Pereira. Fechou o Grupo D no terceiro lugar. Igual destino teve o PSV Eindhoven, de Bruma. Depois de já ter sido eliminado pelo Benfica da Champions, a equipa

GRUPO A:

Lyon-Rangers, 1-1

(Bassey, 49, pb) (Wright, 42)

Sparta Praga-Brondby, 2-0

(Hancko, 43; Hlozek, 49)

Classificação:

1. Lyon, 16 pontos

2. Rangers, 8

3. Sparta Praga, 7

4. Brondby, 2

GRUPO B:

Real Sociedad-PSV, 3-0

(Oyarzabal, 43, gp, 62; Sorloth, 90)

Sturm Graz-Mónaco, 1-1

(Jantscher, 7, gp) (Volland, 30)

Classificação:

1. Mónaco, 12 pontos

2. Real Sociedad, 9

3. PSV, 8

4. Sturm Graz, 2

GRUPO C:

Légia Varsóvia-Spartak, 0-1

(Bakaev, 17)

Nápoles-Leicester, 3-2

(Ounas, 4; Elmas, 24, 53) (Evans, 27; Dewsbury-Hall, 33)

Classificação:

1. Spartak, 10 pontos

2. Nápoles, 10

3. Leicester, 8

4. Légia, 6

GRUPO D:

Fenerbahce-Eintracht, 1-1

(Berisha, 42) (Sow, 29)

Antuérpia-Olympiakos, 1-0

(Balikwisha, 7)

Classificação:

1. Eintracht, 12 pontos

2. Olympiakos, 9

3. Fenerbahce, 6

4. Antuérpia, 5