Novo ano, novos prémios, com mudanças na estrutura das competições europeias de clubes. E com menos dinheiro para os clubes lusos, até agora. O Benfica e o Sporting arrancam para a edição 2024/25 da Liga dos Campeões em futebol com 18,62 milhões de euros cada, um valor substancialmente inferior ao garantido à partida das edições anteriores.

Na mesma altura da temporada 2023/24, o FC Porto partiu com 41,7 milhões - 15,6 pela presença e 26,1 pelo ranking -, o Benfica com 39,5 milhões e o Sporting de Braga com 28,1.

A diminuição da verba de entrada passa pelo facto de a UEFA ter ‘cortado’ o valor do coeficiente, que se ‘fundiu’ com o ‘market pool’ e deu lugar a um ‘value pillar’, saindo das contas iniciais.

Desta temporada em diante, a fase regular da Champions será disputada numa fase de liga, com as 36 equipas a competir para a mesma classificação, com cada uma a disputar oito jogos (quatro em casa e quatro fora), com oito adversários diferentes.

O primeiro colocado da fase de grupos ganhará 9,9 milhões de euros e o oitavo - último que garante um lugar nos ‘oitavos’ - recebe 7,9 milhões. Além destes valores, os oito primeiros recebem cada um dois milhões.

Do nono ao 24.º colocados, que seguem para um play-off de acesso aos ‘oitavos’, o valor varia ente os 7,7 milhões e os 3,5 milhões, com os clubes colocados até ao 16.º a ganharem cada um mais um.

Quanto aos clubes que serão eliminados das competições europeias, os que ficarem entre o 25.º e o 36.º lugares, a verba oscila entre os 3,3 milhões e os 275 mil euros.

Os quartos de final valem 12,5 milhões, a presença nas meias-finais 15 e atingir a final mais 18,5, havendo ainda 6,5 suplementares para o vencedor, que ganha ainda mais 4,5 pelo acesso à Supertaça Europeia, contra o vencedor da Liga Europa.