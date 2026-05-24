A conquista da Taça de Portugal pelo Torreense vai ter repercussões no arranque oficial da época do Benfica.

Se o Sporting vencesse a prova, os encarnados entrariam na Liga Europa pela fase de Liga, mas o triunfo do conjunto da II Liga faz com que seja este a agarrar a vaga na fase de liga da prova, empurrando assim os encarnados para a 2.ª pré-eliminatória.

Assim, para chegarem à fase principal da Liga Europa, os encarnados terão de jogar três eliminatórias e seis (!) jogos, à semelhança do Sp. Braga nesta temporada. Mais: iniciam oficialmente a época a 23 de julho, quatro dias depois da final do Mundial e possivelmente ainda com muitos jogadores de férias.

Por falar em Sp. Braga, o resultado da final da Taça também teve implicações na equipa minhota: não no arranque oficial da época, mas no facto de ser empurrada para a Liga Conferência, passando de uma mais provável presença na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa para a 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

Refira-se ainda que o Famalicão, que esperava por uma vitória do Sporting para ver confirmada a ida à Liga Conferência, fica fora das competições europeias.