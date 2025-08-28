Em dia de sorteio da Liga dos Campeões, a UEFA atualizou a lista dos coeficientes dos clubes e, por consequência, o ranking (a cinco anos) que estipula a lista das consideradas melhores equipas a nível europeu.

Entre os portugueses - das cinco equipas que participaram em competições europeias em 2024/25 - registou-se duas subidas e três descidas. O destaque vai para o Benfica, que atingiu o top-10 da lista, garantindo o décimo lugar do ranking.

O Sporting, a outra equipa que vai conhecer hoje os adversário da Liga dos Campeões, teve uma subida de cinco lugares em comparação com a última atualização. Passou do 29.º lugar para a 23.ª posição.

Já o FC Porto, que vai disputar a Liga Europa na presente temporada, saiu do top-30. Desceu, portanto, do 28.º posto para o 33.º lugar. Porém, os pontos da formação portista ainda serão renovados nesta sexta-feira, depois de confirmada a entrada na Liga Europa.

Ainda em clubes portugueses, o Sp. Braga passou do 52.º lugar para o 55.º. Já o V. Guimarães teve uma ligeira descida, passando da 82.ª posição para o 88.º.

De recordar que estes coeficientes são contabilizados tendo em conta as prestações das equipas nas três competições europeias de clubes - Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. Este ranking serve, posteriormente, para definir, entre outras coisas, quantas vagas terá cada país para as respectivas ligas europeias.

No que toca ao pódio da lista agora atualizada, mantém-se tudo igual: Real Madrid (líder), Bayern de Munique (segundo) e Inter (terceiro). O PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões, manteve-se também na sexta posição no ranking.





