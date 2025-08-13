A UEFA atualizou esta quarta-feira os coeficientes dos clubes e, por consequência, o ranking (a cinco anos) que estipula a lista das consideradas melhores equipas a nível europeu. Entre os portugueses - das cinco equipas que participaram em competições europeias em 2024/25 - houve três subidas e duas descidas.

No top 30 constam três clubes lusos: Benfica, FC Porto e Sporting. Os encarnados aproximaram-se do top-10, passando da 15.ª posição para o 11.º lugar.

O Sporting, bicampeão nacional, subiu da 35.ª posição para a 29.ª, entrando assim na lista das 30 melhores equipas. O FC Porto, por sua vez, sofreu uma descida significativa de dez lugares: passou do 18.º posto para o 28.º.

Ainda em clubes portugueses, o Sp. Braga passou do 48.º lugar para o 52.º. Já o V. Guimarães teve uma subida considerável, passando da 97.ª posição para o 82.º.

De recordar que estes coeficientes são contabilizados tendo em conta as prestações das equipas nas três competições europeias de clubes - Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. Este ranking serve, posteriormente, para definir, entre outras coisas, quantas vagas terá cada país para as respectivas ligas europeias.

No pódio da lista agora atualizada mantém-se Real Madrid (líder), Bayern de Munique (segundo) e Inter (terceiro). O PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões, assume a sexta posição no ranking.



