O Vitória de Guimarães inscreveu 24 futebolistas para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA, a disputar na próxima quinta-feira, dia 21, e a 28 de julho, ante os húngaros do Puskás Akadémia.

A lista, de acordo com o que está disponível no sítio da UEFA, tem o novo adjunto dos minhotos, João Aroso, inscrito como treinador principal, e não conta ainda com o mais recente reforço para Moreno, o avançado brasileiro ex-Arouca André Silva. Contudo, e segundo apurou o Maisfutebol, o jogador poderá ainda ser adicionado à lista esta terça-feira.

O Vitória recebe o Puskás às 20h30 de quinta-feira e, uma semana depois, desloca-se a solo magiar. Se ultrapassar este adversário, a equipa de Guimarães joga com os croatas do Hajduk Split na terceira pré-eliminatória.

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal, Celton Biai;

Defesas: Mikel Villanueva, Abdul Mumin, Ryoya Ogawa, Jorge Fernandes, Afonso Freitas, Bruno Gaspar, Mamadou Tounkara;

Médios: Rúben Lameiras, Tomás Händel, Tiago Silva, Ibrahima Bamba, Matheus Índio, Alfa Semedo, André Almeida, Dani Silva, Nicolas Janvier;

Avançados: Bruno Duarte, Jota Silva, Nélson da Luz, Anderson Silva, Felipe Estrella.