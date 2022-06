André Fialho perdeu no início da madrugada deste domingo frente a Jack Matthews com um KO logo no segundo assalto, num combate realizado em Singapura.



Depois de ver terminado um ciclo de duas vitórias seguidas, o português assumiu que estava «com o coração partido» e deixou uma promessa.



«Obrigado a todos com o apoio. Estou bem. Com o coração partido, mas bem. Estava demasiado focado nos takedows e paguei o preço por isso. Prometo fazer todos os ajustes necessários na minha vida para voltar melhor do que nunca», disse, num vídeo divulgado nas redes sociais.