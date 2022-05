O português André Fialho derrotou Cameron VanCamp no início da madrugada deste domingo, com um KO logo no primeiro assalto, no Footprint Center, em Phoenix, Arizona.

Três semanas depois do primeiro triunfo no UFC, o lutador de 29 anos voltou ao octógono e finalizou o combate com um «gancho» de esquerda no adversário aos 2m35s.

No final, Fialho agradeceu em português e pediu ao presidente Dana White um novo combate no evento em Singapura, marcado para 12 de junho.

«Isto é apenas o começo, não paro enquanto não for campeão», atirou Fialho.