Connor McGregor, o mediático lutador irlandês, foi suspenso por dezoito meses por violar a política de antidoping da UFC (ultimate Fighting Championship), ao não se apresentar, por três vezes, à recolha de análises exigidas pelo organismo.

«McGregor falhou três tentativas de recolha de amostras biológicas num período de doze meses em 2024, o que constitui uma violação do ADP do UFC. Os atletas do UFC são obrigados a fornecer informações precisas sobre a sua localização para que possam ser contatados e submetidos a recolhas de amostras biológicas», informou em comunicado o departamento antidoping da UFC.

O lutador irlandês foi convocado para exames a 13 de junho, 19 de setembro e 20 de setembro de 2024, mas não revelou a sua localização para que as amostras pudessem ser recolhidas, embora o organismo que controla os atletas reconheça que McGregor está a recuperar de uma lesão e, nas datas em que foram solicitadas as recolhas, não se preparava para qualquer competição.

As colheitas são feitas sem aviso prévio aos atletas que, no entanto, estão obrigados a revelar a sua localização de forma precisa para que estas possam ser feitas quando a Autoridade Antidoping entender.

Apesar de não ter cumprido essa regra, McGregor não foi punido com a pena máxima, que seria de 24 meses, uma vez que acabou por colaborar com as autoridades. Ainda assim, terá agora de cumprir uma punição de dezoito meses que começa a contar desde 20 de setembro de 2024, data da última falha de localização, até 20 de março de 2026.

A verdade é que McGregor já não luta desde 2021, altura em que sofreu uma fratura numa perna no decorrer de um combate com Dustin Poirier. Ainda houve a expetativa de voltar à ação em 2024 para um combate com Michael Chandler, mas acabou por ser anulado depois do lutador irlandês ter fraturado um dedo nos treinos de preparação.