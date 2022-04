André Fialho, conseguiu esta madrugada a primeira vitória no UFC. O lutador português venceu por KO o norte-americano Miguel Baeza, em Las Vegas, e alcançou o primeiro triunfo.



O combate acabou aos quatro minutos e 39 segundos do primeiro round. Recorde-se que Fialho estreou-se no UFC em janeiro contra o brasileiro Michel Pereira.



Além do triunfo, o jogador conseguiu o prémio de 50 mil dólares.