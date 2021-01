Unai Bilbao, jogador espanhol do Necaxa, do México, sofreu esta sexta-feira uma lesão arrepiante no jogo frente ao Atlético de San Luis.

O atleta sofreu um corte no joelho causado por um prego utilizado para segurar uma lona publicitária que estava colocada junto à linha de fundo.

Este es el clavo con el que Unai Bilbao sufrió la lesión el día de hoy ante San Luis, son utilizados para fijar las lonas publicitarias que se ubican a un costado de las porterías. pic.twitter.com/8322hIBXBm — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) January 16, 2021

Unai Bilbao saiu do campo em lágrimas, mas foi atendido pelos médicos do clube e encontra-se bem

A liga mexicana já anunciou que vai tomar providências para que a situação não volte a repetir-se.

Veja abaixo o vídeo da lesão - As imagens podem impressionar: