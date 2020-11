Foi um momento caricato que aconteceu na Liga Espanhola. O central Pau Torres estava a dar a habitual entrevista de final do jogo, o flash-interview, para a televisão que transmitira a partida, quando foi questionado sobre o interesse de grandes clubes, como o Barcelona e o Real Madrid.

O jogador espanhol começou a responder normalmente, dizendo que essas notícias não mexiam com ele, mas não conseguiu acabar a resposta, porque o treinador do Villarreal, Unai Emery, irritou-se com a questão e interrompeu o flash-interview. Pau Torres ficou com uma cara de atrapalhado e acabou por se retirar.