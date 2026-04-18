A União de Leiria regressou este sábado a casa – ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em janeiro severamente afetado pelo mau tempo – e goleou o Penafiel por 4-2. Neste encontro da 30.ª jornada da II Liga, o avançado – e capitão – Juan Muñoz compôs um hat-trick, marcando aos 28, 41 e 53 minutos. Pelo meio, o extremo Davo reduziu aos 45+2m.

Assim, Muñoz, de 30 anos, leva 19 golos em 35 jogos nesta época, sendo o segundo melhor marcador do campeonato, com 15 golos, a sete de André Clóvis (Ac. Viseu).

Ora, o 4-1 foi assinado pelo médio Daniel Borges aos 64 minutos. A fechar, aos 90+3m, Reko converteu um penálti (4-2).

Ao cabo de cinco jornadas a pontuar – três vitórias e dois empates – a União de Leiria assumiu o 3.º lugar – posto de play-off – com 49 pontos, a quatro do Académico de Viseu (2.º). Segue-se a visita ao Felgueiras (15.º), a 26 de abril.

Quanto ao Penafiel, continua no 14.º lugar, com 35 pontos, três de vantagem sobre a zona de descida. A 26 de abril há receção ao FC Porto B (6.º).