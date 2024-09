O presidente da Câmara Municipal de Leiria garantiu que o relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa vai estar apto para voltar a receber jogos a partir de 11 de outubro.

«É nossa convicção, com base nas garantias deixadas pela empresa que está a efetuar os trabalhos de recuperação, que, no próximo dia 11 [de outubro], o relvado estará em perfeitas condições para o regresso da prática desportiva», disse Gonçalo Lopes numa publicação no Facebook.

Recorde-se que o terreno de jogo ficou deteriorado após a realização do concerto Rockin'1000 a 14 de setembro e, como consequência, foi interditado pela Liga, o que obrigará o clube leiriense a jogar com o Marítimo e o Felgueiras em Rio Maior.

O presidente da CM de Leiria aproveitou ainda para dizer que o concerto que acabou por danificar o relvado do estádio foi «um enorme sucesso». E acrescentou: «A estratégia de viabilização do estádio municipal passa também por estga dimensão, procurando sempre compatibilizar, ao máximo, os diferentes usos deste recinto, de forma sustentável e equilibrada.»

Recorde-se que há dias, após críticas da União de Leiria ao município, a Câmara de Leiria revelou que a SAD leiriense tem uma dívida de 141 mil euros relativa ao uso do estádio para jogos e ocupação do espaço para sede.