A União de Leiria segue de sonho intacto e, na manhã deste domingo, triunfou na visita ao Leixões (0-1), em encontro da 27.ª jornada da II Liga.

Numa partida geralmente equilibrada e intensa, de parada e resposta, o único golo surgiu em cima do minuto 90, quando o avançado Mbina – lançado 20 minutos antes – acelerou da esquerda para o meio e, antes da área, atirou colocado.

Apesar do voo, o guardião Dani Figueira – emprestado pelo Estoril – nada pôde fazer.

Ao alcançar a sétima jornada a pontuar – e a segunda vitória consecutiva – a União de Leiria estaciona no 6.º lugar, com 43 pontos, em igualdade com Alverca e Penafiel (4.º). Desta forma, o lugar de subida direta está a quatro pontos.

Quanto ao Leixões, José Mota apenas venceu uma jornada em 11 disputadas, pelo que o emblema de Matosinhos segue no 13.º lugar, com 30 pontos, oito de vantagem sobre o lugar de play-off.

Na próxima ronda, na tarde de sábado (15h30), o Leixões visita o Marítimo (11.º). Entretanto, na manhã de domingo (11h), a União de Leiria recebe o Torreense (8.º).