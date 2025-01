A União de Leiria viu ser levantado o castigo que a FIFA lhe tinha imposto no início deste ano, que a proibia de inscrever novos jogadores nas próximas três janelas de transferências.

A SAD do clube de Leiria confirmou a decisão, preferindo, no entanto, não tecer comentários sobre o caso ou especificar os motivos que levaram ao castigo imposto pela FIFA.

O emblema da II Liga portuguesa está no oitavo lugar, com 28 pontos, e vai defrontar, no próximo domingo, o Alverca, um encontro a contar para a 20.ª jornada da competição.