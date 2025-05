Sem hipótese de subir à Liga, o Desp. Chaves perdeu em casa diante a União de Leiria, por 0-2. Na tarde deste sábado, na 33.ª jornada, Muñoz inaugurou o marcador aos 12 minutos, isolando-se na lista dos artilheiros, com 15 golos.

A contenda ficou decidida aos 74 minutos, quando Muñoz assistiu Jair da Silva para o 0-2.

Assim, a União do Leiria subiu ao 4.º lugar, com 52 pontos, a cinco do Alverca (3.º). Ao cabo de três triunfos consecutivos, o emblema do Lis termina a II Liga em casa, ante o Tondela (1.º).

Por sua vez, o Desp. Chaves desceu para o 7.º lugar, com 50 pontos. Segue-se a visita ao Penafiel (11.º).

Oliveirense complica

Na receção ao Marítimo, o emblema de Oliveira de Azeméis não capitalizou por inteiro a derrota do Paços de Ferreira – na receção ao Felgueiras (1-2) – empatando com o Marítimo (1-1).

Ao princípio da tarde, o marcador foi inaugurado pelo central Simão Martins, na sequência de um livre, com um remate fora da área. Todavia, o avançado Guedes restabeleceu a igualdade aos 51 minutos, de penálti.

Assim, a Oliveirense permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 29 pontos, a um do Paços de Ferreira. Os comandados de António Campos terminam o campeonato em Felgueiras, no reduto do 12.º classificado. Não dependem de si para subir ao posto de play-off (16.º).

Face a este resultado, o FC Porto B (15.º) – que este domingo visita o Portimonense (14.º) – sabe que não desce diretamente, uma vez que guarda vantagem no saldo de golos sobre a Oliveirense.

Quanto ao Marítimo, continua no 10.º lugar, com 43 pontos, antes da receção ao Vizela (2.º).