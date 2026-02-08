Antes da visita ao Torreense na 21.ª jornada da II Liga, a União de Leiria dedicou uma mensagem de força para a região centro de Portugal Continental, particularmente afetada pelo mau tempo nas últimas semanas. Na tarde deste domingo, o emblema do Lis apresentou o nome de vários concelhos no equipamento.

A União de Leiria não disputou a 20.ª jornada, inicialmente agendada para 1 de fevereiro, em casa, contra o Paços de Ferreira.