A União de Leiria garantiu neste sábado o regresso à II Liga, graças a um triunfo frente ao Sp. Braga B (1-0), na penúltima jornada do Grupo 1 do Grupo de Promoção da Liga 3.

Leandro Antunes marcou o único golo do encontro, ao minuto 89, para delírio dos 22.197 espectadores que marcaram presença no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

No outro jogo de hoje, o Alverca venceu o Felgueiras por 2-0.

Cumpridas cinco de seis jornadas no Grupo 1, a União de Leiria passou a contar 12 pontos, contra sete do Alverca, segundo, seis do Braga B, terceiro, e quatro do Felgueiras, quarto.