União de Leiria e Oliveirense empataram sem golos num encontro em atraso da II Liga. Na tarde deste sábado, os anfitriões controlaram as incidências, mas incapazes de quebrar a resistência forasteira – organizada e compacta no habitual sistema de cinco defesas em momento recuado.

Os comandados de Fábio Pereira foram prejudicados pela saída precoce, por lesão, do avançado de Jair da Silva, ao sexto minuto. Pouco depois, aos 16m, Pablo Fernández viu um golo anulado, por fora de jogo. Apesar do controlo dos anfitriões, a Oliveirense manteve-se organizada e a espreitar o contra-ataque.

Este desfecho impede a União de Leiria de igualar o Sporting B na liderança. Ao cabo de cinco jogos a somar pontos, o emblema do Lis é quinto na II Liga, com 12 pontos. Segue-se a receção ao Alverca, para a Taça de Portugal, na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, a Oliveirense encaixa o terceiro empate consecutivo e é 13.º, com oito pontos, igualando Penafiel e Feirense, com três pontos de vantagem sobre os lugares de despromoção. Também no sábado e para a Taça, a Oliveirense visita o Torreense.