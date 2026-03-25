O duelo entre União de Leiria e Paços de Ferreira, referente à 20.ª jornada da II Liga, vai ser disputado no Estádio José Gomes, na Amadora, no domingo (15h30). Face aos «danos significativos» provocados pela depressão Kristin no Magalhães Pessoa, em janeiro, a União de Leiria tem utilizado várias casas emprestadas, como Alverca, Estoril e Amadora.

A União de Leiria ocupa o quinto lugar da II Liga, com 41 pontos, a quatro do Torreense (3.º). Por sua vez, o Paços de Ferreira é 14.º, com 30 pontos, um de vantagem sobre a zona de despromoção.