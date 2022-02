A União de Leiria recebeu e venceu a equipa B do Sporting por 3-1, no jogo que abriu a 19.ª jornada da série B da Liga 3, resultado que lhe vale o acesso matemático à fase de subida à II Liga. É mesmo a primeira equipa a conseguir uma das oito vagas.

Nuninho, aos quatro minutos, abriu o marcador para a equipa da casa. Os leões responderam ao minuto 18, com um golo de Flávio Nazinho, mas Filipe Almeida voltou a colocar a União de Leiria na frente na primeira parte, com o 2-1 ao minuto 23.

O resultado ficou fechado na segunda parte, aos 54 minutos, por Gonçalo Gregório.

Com este resultado, a União de Leiria soma 41 pontos, no primeiro lugar da série B. O Sporting B é oitavo classificado, agora à condição por ter um jogo a mais do que os adversários, com 19 pontos. O Cova da Piedade pode conseguir ultrapassagem aos leões, pois tem menos um jogo e 17 pontos, no nono lugar.

Na série A, esta tarde, houve empate entre Sp. Braga B e Pevidém. Os vimaranenses inauguraram o marcador aos 53 minutos, por Jorginho, mas a vitória escapou já em tempo de compensação, com o golo de David Veiga a ditar o 1-1 final, aos 90+3’.

O Sp. Braga B é terceiro à condição, com 30 pontos. O Pevidém continua em último, agora com sete pontos.

Os golos do U. Leiria-Sporting B:

O resumo do Sp. Braga B-Pevidém: