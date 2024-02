Vasco Botelho da Costa, treinador da União de Leiria, manifestou-se «otimista» para a receção ao Sporting, «uma das equipas mais fortes em Portugal», na antevisão do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que está marcado para as 20h45 desta quarta-feira.

Em Leiria, a equipa da II Liga, que tem estado irregular no campeonato, no qual segue no 13.º lugar, acredita poder continuar a fazer «uma prova muito interessante» na Taça de Portugal, na qual está prestes a defrontar «uma das equipas mais fortes em Portugal, senão a mais forte atualmente».

«Olhamos para isso com agrado e de certeza absoluta que vamos dar uma boa resposta, com otimismo e ambição de vencer», sublinhou o técnico em conferência de imprensa.

Para Botelho da Costa, o favoritismo «vai estar sempre do lado do Sporting», mas a União de Leiria não vai entrar em campo para «passear». «Somos, salvo erro, se não o melhor, um dos melhores ataques da prova. Fizemos uma prova muito interessante até agora. Na última eliminatória, pela primeira vez, a União de Leiria conseguiu ganhar na Madeira, ao Marítimo. Nunca tinha acontecido na história», realçou.

Depois de regressar aos campeonatos profissionais, «fizemos história também ao fim de 21 anos, por conseguir marcar presença nos quartos de final» da Taça de Portugal. «Curiosamente, a última vez que [a equipa] esteve nos quartos foi à final. Esperamos que seja um bom presságio», disse o treinador.

Um treinador que fez questão de mostrar conhecer bem o adversário. «É uma falácia dizer que o Ruben Amorim tem aquele 3-4-3 muito trabalhado. Não é nada disso. O Sporting passa mais tempo a defender em 4-4-2 do que em 5-4-1 ou em 3-4-3» e «constrói de maneiras diferentes, a quatro, a três, com um à frente ou mais, com mais dois».

Por isso, «o grande desafio» será «dar resposta a essa versatilidade do Sporting», tentando perceber como impor o jogo da União de Leiria e explorar «aquilo que são os pontos menos fortes do Sporting».

«Esse é o nosso grande desafio: perceber como é que a equipa do Sporting se vai apresentar em termos de peças, em termos táticos» e «estar à altura daquilo que é a intensidade do jogo», resumiu.

A receção aos leões desperta «felicidade e, ao mesmo tempo, ambição» em Leiria. «Acreditamos muito naquilo que está a ser feito na União de Leiria. E, nesse sentido, estamos felizes por aqui estar, mas temos a ambição de querer mais. E de poder contribuir para, muito brevemente, a União de Leiria ter mais jogos destes semanalmente. Porque, no fundo, a curto e médio prazo, é esse o objetivo do clube».

Na véspera da visita do Sporting a uma região conhecida por ter muitos adeptos sportinguistas, Botelho da Costa diz não ter «a mais pequena dúvida de que a grande maioria das pessoas da cidade quer o sucesso da União de Leiria». «Estamos muito gratos pela forma como eles nos apoiam diariamente. E vamos, ao máximo, tentar deixá-los felizes no final do jogo. Ao fim e ao cabo, são onze contra onze, uma bola, um árbitro e vamos jogar», destacou ainda.