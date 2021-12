A equipa B do Sporting perdeu ao início da tarde desta quarta-feira com a União Santarém, por 2-1, em jogo realizado no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, relativo à 11.ª jornada da série B da Liga 3.

Com Dário Essugo no onze inicial – jogador já utilizado esta época por Ruben Amorim na equipa principal na Liga dos Campeões com o Ajax – o Sporting B ficou em desvantagem ao minuto 30, num penálti apontado por Leo Chão.

Na segunda parte, Rafael Fernandes fez o 1-1 aos 47 minutos, mas Yago Cariello voltou a colocar os escalabitanos na frente, aos 57 minutos. Os leões acabariam o jogo reduzidos a dez, por expulsão de Chico Lamba (65m).

Depois de quatro jogos sempre a somar, o Sporting B perdeu ao final de um mês e meio e é 10.º e antepenúltimo, com 13 pontos, mais um do que a União Santarém, 11.ª com 12 pontos.