O Union Berlim anunciou esta quarta-feira a saída de Urs Fischer do comando técnico, num comunicado divulgado no site oficial.

Na nota, o clube alemão informa que o presidente Dirk Zingler e o técnico «tomaram esta decisão conjunta numa conversa pessoal na tarde de segunda-feira».

Desde 2018 no Union, Fischer guiou a formação de Berlim à qualificação para a Liga dos Campeões na época passada, pela primeira vez na história do clube.

Esta temporada, no entanto, a situação não tem sido positiva e são já nove jornadas consecutivas a perder – e 13 derrotas nos últimos 14 jogos.

O Union, recorde-se, tem Diogo Leite no plantel e é adversário do Sp. Braga na Champions League: as duas equipas defrontam-se no próximo dia 29 de novembro.