O RB Leipzig venceu neste sábado o Union Berlin, por 3-1, em encontro referente à 18.ª jornada da Bundesliga da Alemanha. Com este resultado, a equipa de Julian Nagelsmann reforça a liderança na prova.

Face à derrota do Borussia Moenchengladbach frente ao Schalke04, o Leipzig passa a dispor de uma vantagem de cinco pontos na frente da tabela classificativa, esperando agora pelo resultado do Bayern Munique, que pode chegar à segunda posição e ficar a quatro pontos do líder.

Marius Bulter ainda colocou o Union Berlin a vencer, ao 10.º minuto de jogo, mas o RB Leipzig deu a volta na segunda parte, com dois golos de Timo Werner e um de Marcel Sabitzer.



