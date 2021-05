A 31ª jornada da Liga confirmou o que há muito se suspeitava: só um milagre (ou uma bruxaria) poderá afastar o Sporting do primeiro título nos últimos 19 anos. Os leões venceram com autoridade em Vila do Conde (0-2) e beneficiaram do empate entre Benfica e FC Porto no Estádio da Luz.



O ponto acabou por ser um mal menor para os dragões, que seguraram o segundo lugar e mantiveram as águias a uma distância confortável de quatro pontos.



Nota muito importante para o excelente Paços de Ferreira que, oito anos volvidos, garantiu já o regresso às provas da UEFA e será um dos representantes nacionais na nova Liga Conferência.



No fundo é que as coisas estão mais confusas. Nacional, Farense e Boavista são os três últimos e só conseguiram somar um ponto, o que os impediu de fazer uma aproximação mais convincente ao Rio Ave.



Gil Vicente, Belenenses e Famalicão venceram e abriram uma margem que lhes garante um relativo conforto, como podem confirmar na CLASSIFICAÇÃO GERAL.



A FIGURA: Uribe, um MVP peculiar

À quarta foi de vez e Matheus Uribe marcou mesmo no Estádio da Luz. O internacional colombiano ameaçara a baliza de Helton Leite três vezes, até acertar finalmente no remate, após excelente assistência do jovem João Mário.

Como escreveu o Maisfutebol nos destaques do jogo, Uribe foi o «dinamizador defensivo e ofensivo» do futebol portista, apesar de não ser um jogador que dá nas vistas ou que está habituado a brilhar.

Uribe foi o MVP do clássico. Foi um espetáculo sem ser espetacular, como disse uma vez Sérgio Conceição.

O GOLO: Paulinho (Sporting) cala críticos e dança nos Arcos

O futebol é um lugar estranho e em poucas semanas o avançado mais pretendido da liga portuguesa passou a ser também o mais criticado. Paulinho mudou de Braga para Alvalade, teve um problema físico e andou semanas a mais afastado dos golos. Mas a qualidade está toda lá.



Em Vila do Conde acabou com as poucas dúvidas que ainda havia e marcou um dos melhores golos da carreira. Receção perfeita e pontapé sem deixar a bola cair, sem hipóteses para Kieszek. Ruben Amorim sabe bem que Paulinho continua a ser um dos grandes avançados nacionais.

DEFESA: Beto, saber como voar aos 39 anos

Não é pelo guarda-redes que o Farense não sai do penúltimo lugar. Beto tem sido um sucessor à altura (superior, aliás) do lesionado Defendi e contra o Vitória de Guimarães assinou a melhor defesa da jornada.

Com o resultado ainda em 1-1, Rochinha fez um pontapé fantástico em arco e Beto voou e voou, para desviar com a ponta dos dedos o remate. O internacional português continua a voar como poucos, aos 39 anos.