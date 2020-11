Darwin Núñez estreou-se esta terça-feira como titular na seleção principal do Uruguai e, apesar de a equipa celeste ter perdido, foi do jogador do Benfica a primeira ocasião de golo.

Logo aos cinco minutos, num excelente trabalho individual, Darwin Núñez sentou Danilo e atirou à barra. Um lance para ver no vídeo abaixo: