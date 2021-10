De regresso à seleção, Darwin Nuñez entra nas opções do Uruguai para os jogos com Colômbia, Argentina e Brasil, e Óscar Tabárez espera que o avançado apresente o nível exibicional que tem recuperado no Benfica.

«O Darwin começou a ter contacto com o futebol internacional nas seleções jovens. Depois, a dada altura, começou a destacar-se na sua equipa e foi para o futebol espanhol, onde também se destacou. Depois foi para o Benfica, que teve bom olho para recrutar um jogador promissor. Como todos os jovens tem de confirmar o talento à medida que aumenta a exigência», começou por dizer o selecionador uruguaio.

«Creio que o Darwin o tem feito. Teve problemas com uma lesão, mas isso ficou resolvido com o departamento médico do Benfica. Já veio à seleção em 2019 e marcou golos. Esteve sempre em consideração, e é provável que venha a participar neste jogos, pois preciso gerir as opções. Esperamos que tenha um nível parecido ao apresentado em Portugal», acrescentou Tabárez.