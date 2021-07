O guarda-redes David Ospina foi no sábado o herói do apuramento colombiano para as meias-finais da Copa América, ao parar dois penáltis uruguaios no desempate por grandes penalidades (4-2), num jogo em que fez história pelos cafeteros.

Em Brasília, depois de 90 minutos de toda desinspiração do ataque de ambas as equipas (0-0), sempre batidas pelas defesas contrárias, emergiu o número 1 da Colômbia no desempate, ao parar os penáltis dos defesas José María Giménez e Matias Viña.

No dia em que superou o registo de Carlos Valderrama e passou a ser o jogador mais internacional da Colômbia, com 112 jogos, Ospina deteve o pontapé do central do Atlético de Madrid, com o resultado em 2-1, e, no último pontapé, impediu o defesa esquerdo do Palmeiras de manter o Uruguai na corrida.

Luis Suárez e Cavani faturaram, mas isso de nada valeu ao conjunto celeste, já que os colombianos não falharam: Zapata, Davinson Sánchez, Yerry Mina e Miguel Borja bateram Muslera, com a Colômbia, campeã em 2001, a repetir as meias de 2016.

Por seu lado, o Uruguai, recordista de vitórias na prova, com 15, a última em 2011, só se pode queixar do que não fez nos 90 minutos, face a um adversário que chegou ao Brasil sem James Rodríguez e Radamel Falcao, perdeu Uribe por lesão e não tinha, neste jogo dos quartos, o castigado Cuadrado.

O portista Luis Díaz foi titular na formação cafetera.

Na terça-feira, nas meias-finais, também em Brasília, a Colômbia vai defrontar a Argentina.