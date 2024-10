Federico Valverde abordou, esta segunda-feira, as críticas deixadas por Luis Suárez ao atual selecionador do Uruguai, Marcelo Bielsa, e a forma como este comunica com os atletas.

Em declarações à imprensa, o médio do Real Madrid garantiu que tudo o que foi dito pelo antigo internacional «é verdade» e que o avançado «não exagerou» em nenhuma das frases proferidas.

«Tudo o que o Luis Suárez disse é verdade. Ele nunca mentiu e nunca disse coisas que não eram verdades. Não exagerou em nenhum momento e disse as coisas como elas são. Acho que falo por mim e por todos os meus companheiros, quando digo que as coisas devem ser faladas no balneário», afirmou.

Recorde-se que em entrevista ao «DSports», Suárez afirmou que Bielsa nem «bom dia» dizia aos próprios jogadores e mostrou-se surpreendido por não existirem mais jogadores a renunciar à seleção, como foi o caso de Matías Vecino.