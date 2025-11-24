O Deportivo LSM, clube fundado por Lionel Messi e Luis Suárez em maio deste ano, escreveu este sábado a primeira grande página da sua curta história ao garantir a promoção à terceira divisão do futebol uruguaio. Menos de seis meses após a fundação, a equipa de Ciudad de la Costa sagrou-se campeã da quarta divisão, ao vencer o Liffa por 2-1 na 13.º jornada.

O projeto, criado inicialmente por Suárez como complexo de treinos em 2018 e transformado em clube profissional apenas em 2025 com a entrada de Messi, soma assim o seu primeiro título oficial, e logo numa estreia absoluta em competições da Associação Uruguaia de Futebol.

Nas redes sociais, Luís Suárez deixarou uma mensagem de felicitações para toda a equipa.

«Vamos, campeões! Parabéns a todos os jogadores, equipa técnica e staff. Obrigado a todos e também às pessoas que acreditaram no projeto. Vamos para a divisão C», escreveu o internacional uruguaio.

Com sede em Ciudad de la Costa, a cerca de 20 quilómetros de Montevideu, o Deportivo LSM tornou-se rapidamente num dos projetos mais falados do futebol sul-americano. O clube dispõe já de um estádio de relva sintética para 1.400 pessoas, um campo de futebol 7 com capacidade para 620 adeptos, três campos de relva natural, ginásios, piscinas e balneários e cerca de 4 mil sócios.